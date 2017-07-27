Источник подтвердил согласование ЕС предложенных ФРГ санкций против России

БЕРЛИН, 27 июл — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Информация о согласовании на уровне постпредов стран ЕС новых санкций в отношении России, инициированных Германией, подтверждается, заявил РИА Новости российский дипломатический источник.

"Мы можем подтвердить эту информацию", — заявил источник. Он добавил, что формализация этого решения Еврокомиссией ожидается в ближайшее время.

В среду постпреды стран-членов ЕС договорились о расширении списка индивидуальных санкций, действующих в отношении РФ, формальное решение последует позже, сообщил РИА Новости источник в ЕС. По его словам, в ходе дискуссии "была выражена широкая поддержка немецкому предложению". Ранее в МИД ФРГ заявили РИА Новости о готовящемся общеевропейском ответе на скандал с поставками газотурбин Siemens в Крым.

Немецкий концерн Siemens заявил, что все четыре его турбины, предназначенные для проекта в Тамани, были незаконно поставлены в Крым, и предложил аннулировать контракт и выкупить их. В связи с этим Siemens намерен разорвать лицензионные соглашения с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций и приостановить поставки по действующим контрактам с российскими компаниями, подконтрольными государству.

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