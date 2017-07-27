На Ямале добыча газа возросла почти на 15% за полгода

Оператор по добыче нефти и газа ООО РН-Пурнефтегаз, дочернего предприятия ОАО НК Роснефть, готовится взять пробу жидкости, которая поступает из скважины на Ново-пурпейском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе. Архивное фото

Оператор по добыче нефти и газа ООО РН-Пурнефтегаз, дочернего предприятия ОАО НК Роснефть, готовится взять пробу жидкости, которая поступает из скважины на Ново-пурпейском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе. Архивное фото

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июл — РИА Новости. Добыча газа в Ямало-Ненецком автономном округе за первое полугодие 2017 года возросла почти на 15%, до 277,4 миллиарда кубометров, нефти – на 25%, до 15,12 миллиона тонн, сообщает в четверг правительство ЯНАО.

"На территории Ямало-Ненецкого автономного округа за первое полугодие 2017 года добыто: природного газа – 277,4 миллиарда кубических метров, что составляет 114,9% к объемам добычи за аналогичный период прошлого года. Нефти добыто 15,12 миллиона тонн, или 124,8% к прошлогоднему результату, конденсата – 9,5 миллиона тонн, 98,3%", — говорится в сообщении.

На начало второго полугодия всего по Ямало-Ненецкому автономному округу было зарегистрировано 256 действующих лицензий на право пользования недрами для геологического изучения и добычи углеводородного сырья, в том числе 235 лицензий – в пределах суши, 21 лицензия – в пределах шельфа Карского моря. Лицензии выданы 64 предприятиям. Добычу углеводородного сырья на территории региона производили 35 предприятий на 94 месторождениях.

Газ в автономном округе добывали 35 предприятий на 94 месторождениях. Наибольший объем добытого газа приходится на дочерние предприятия "Газпрома", их суммарная добыча за полугодие составила 210,47 миллиарда кубометров газа, что составляет 75,9% всей добычи газа в округе. Предприятиями "Новатэка" добыто 41,06 миллиарда кубометров газа, что составляет 14,8% всей добычи газа в округе. Доля остальных предприятий в общей добыче газа по округу составила 9,3%, или 25,86 миллиарда кубометров.

Нефть добывало 21 предприятие на 66 месторождениях. Основными нефтедобывающими предприятиями в округе остаются дочерние предприятия "Газпром нефти", "Роснефти" и "Новатэка". Добычу газового конденсата осуществляют 22 предприятия на 37 месторождениях, уточняет правительство.

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