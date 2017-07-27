Nord Stream 2 в сентябре запросит разрешение Хельсинки на строительство

БРЮССЕЛЬ, 27 июл – РИА Новости, Мария Князева. Компания Nord Stream 2 AG планирует запросить у Финляндии разрешение на строительство "Северного потока 2" в сентябре, ответ ожидает в первом квартале 2018 года, говорится в пресс-релизе компании.

Часть газопровода, как планируется, должна пройти через эксклюзивную экономическую зону Финляндии, отмечается в релизе. В связи с этим для прокладки трубы необходимо получить в Финляндии два разрешения: согласие правительства на использование эксклюзивной экономической зоны страны, а также разрешение на строительство и эксплуатацию трубопровода.

"Nord Stream 2 AG планирует подать заявки на разрешения в сентябре 2017 года и ожидает получения соответствующих решений в течение первого квартала 2018 года", — говорится в релизе, где также отмечается, что реализация проекта строительства "Северного потока 2" идет по графику.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".