В Архангельской области появятся более 40 предприятий по переработке ТКО

АРХАНГЕЛЬСК, 27 июл — РИА Новости. Порядка 41 предприятия по переработке и утилизации твердых коммунальных отходов планируется построить в ближайшие годы в Архангельской области еще 11 объектов предполагается реконструировать, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"В ближайшие годы в Архангельской области будет сформирована сеть современных сортировочных и перегрузочных станций, мусороперерабатывающих комплексов и полигонов. Все они будут отвечать самым жестким экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям. Всего будет создан 41 специализированный объект для создания развитой инфраструктуры по переработке и утилизации отходов, еще 11 будут реконструированы", — сказал собеседник агентства.

По его словам, до конца текущего года областное министерство природных ресурсов и ЛПК должно организовать и провести конкурс по определению регионального оператора в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и заключить соглашение с его победителем. Предполагается, что региональный оператор в сфере обращения с ТКО приступит к работе летом 2018 года.

Как отметил РИА Новости министр природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Константин Доронин, до этого момента организация обязана будет представить региональному правительству инвестиционную программу, а также согласовать единый тариф на услуги в сфере обращения ТКО.

Согласно дорожной карте, в течение следующих десяти лет региональный оператор должен сформировать на территории области развитую инфраструктуру по переработке и утилизации ТКО.

Морально устаревшие и незаконные свалки, которых по подсчётам специалистов на территории региона насчитывается более двухсот, предполагается рекультивировать. Эта деятельность неразрывно связана с введение в строй новых объектов.

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