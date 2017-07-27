Ущерб России от санкций может быть незаметным еще 6-7 лет, считает Кудрин

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Ущерб от западных санкций может быть незаметным в России в течение ближайших 6-7 лет, потом отставание в темпах роста экономики и уровне жизни населения станет очевидным, и если власти в ближайшее время не начнут проводить реформы, изменить ситуацию будет сложно, считает председатель совета фонда "Центр стратегических разработок" (ЦСР), экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин.

По его словам, существовавшая надежда на отмену санкций в ближайшие годы сейчас уменьшилась. "Как это было в предыдущие годы, в ближайшие 6-7 лет мы можем не заметить ухудшения в области производительности и развития технологий. Но в конечном итоге, поскольку другие (страны — ред.) будут расти быстрее, мы это увидим, но уже будет трудно что-то изменить", — сказал Кудрин в интервью агентству Рейтер.

Кудрин уверен, что если российские власти начнут проводить масштабные структурные реформы, это существенно смягчит влияние санкций. Окно возможности для таких реформ, по его словам, откроется после выборов президента РФ 2018 года. "Я вижу, что общая поддержка, политический фон не благоприятствуют пока серьезным реформам. Может быть, это связано с предвыборным периодом, но сегодня популистских идей больше, чем связанных с реформами", — сказал он.

В случае проведения решительных реформ, по мнению Кудрина, России потребуется три года, чтобы выйти на устойчивые темпы роста экономики в 3% в год, и пять-шесть лет, чтобы добиться 3-4%. Однако нужна уверенность, что санкции не будут усиливаться и в перспективе начнут ослабевать.

"В обратном случае поведение инвесторов, в первую очередь российских, будет более осторожным, нужного эффекта мы не получим и не выйдем на запланированный рост", — сказал он.

Кудрин с экспертами ЦСР подготовили и передали в мае президенту РФ Владимиру Путину проект своей стратегии, но работа над ней будет продолжаться вплоть до выборов в марте следующего года. Предложения по ускорению экономического роста РФ подготовил министр экономического развития Максим Орешкин, а также Столыпинский клуб во главе с омбудсменом по правам предпринимателей Борисом Титовым.