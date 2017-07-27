Объемы продаж мороженого в Москве из-за холодов сократились в два раза

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Объемы продаж мороженого в Москве и близлежащих регионах, где с начала лета установилась весьма прохладная и дождливая погода, снизились от 10% до 2-3 раз, в зависимости от производителя, однако жаркая погода на Урале и в Сибири стала причиной увеличения продаж, сообщил РИА Новости представитель Союза мороженщиков России Святослав Радванский.

"Что касается этих холодных месяцев, которые прошли, то продажи (по сравнению с летом 2016 года) упали в два-три раза, при этом некоторые производители утверждают, что у них упали продажи только на 10%, тут разница очень колеблется – но по нашей оценке (союза – ред.) – в два раза", — сказал Радванский, уточнив, что речь идет о "холодных регионах, в частности, о Москве".

При этом, по его словам, "на Урале и за Уралом была жаркая погода, там продажи наоборот выросли".

Радванский отметил, что установление жаркой погоды в Москве на этой неделе уже сказывается на продажах мороженого: "Уже жарко в Москве, холод забыли, все покупают".

По его словам, по итогам 2016 года в России было произведено 407 тысяч тонн мороженого, что на 10% больше, чем было произведено в 2015. Самый большой объем продаж мороженого традиционно приходится на лето – около 60%. Несмотря на погодные катаклизмы в центральной России, союз предполагает, что производство мороженого по итогам 2017 года останется на уровне более 400 тысяч тонн.