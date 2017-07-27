Прожиточный минимум в Воронежской области во втором квартале вырос на 3,66%

Проспект революции и здание ЮВЖД в Воронеже. Архивное фото

Проспект революции и здание ЮВЖД в Воронеже. Архивное фото

ВОРОНЕЖ, 27 июл — РИА Новости. Величина прожиточного минимума в Воронежской области во втором квартале 2017 года выросла на 303 рубля и составила 8581 рубль, сообщает в четверг правительство региона.

Прожиточный минимум в первом квартале текущего года в Воронежской области равнялся 8278 рублям.

"Установлена величина прожиточного минимума на душу населения по основным социально-демографическим группам населения в Воронежской области за II квартал 2017 года: в расчете на душу населения — 8581 рубль", — говорится в сообщении.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум равен 9292 рубля (в предыдущем квартале — 8960 рублей), для пенсионеров — 7183 рубля (6946 рублей). Для детей прожиточный минимум установлен в размере 8428 рублей (был 8117 рублей).

Величина прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам населения определяется в соответствии с действующим федеральным и местным законодательством, она является основой для расчета различных субсидий.