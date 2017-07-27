Россияне ради экономии стали брать пачки с меньшим числом презервативов

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Российские потребители стали покупать пачки с меньшим количеством презервативов для того, чтобы сэкономить, сообщил РИА Новости гендиректор аналитического агентства DSM Group Сергей Шуляк.

"В нашей стране высокая приверженность, лояльность покупателей к брендам, поэтому большого перераспределения между ними мы не наблюдаем. При этом видим, что в целях экономии покупатели стали брать упаковки с меньшим количеством штук. Средняя цена за штуку из списка 10 самых популярных брендов оказалась ниже, чем в среднем по рынку — за счет больших объемов продажи производителям ведущих брендов удается держать цены за штуку чуть ниже среднерыночной", — сказал Шуляк.

По данным DSM Group, средняя цена упаковки презервативов из топ-10 за январь-июнь 2017 года выросла на 3,74% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 225,36 рубля. А цена упаковки по всему рынку барьерной контрацепции за этот же период снизилась на 2,69%, до 231,03 рубля. При этом по сравнению с тем же периодом 2014 года, когда упаковка в среднем стоила 119,98 рубля, рост составил 57,36%.

При этом агентство отметило время наиболее сильного роста средней цены за пачку с 2014 года. Этот период пришелся на лето и осень 2015 года, в результате в декабре 2015 года упаковка контрацептивов стоила на 52% дороже, чем годом ранее, то есть, почти 245 рублей. Пик стоимости пришелся на февраль 2016 года, упаковка в среднем по рынку стоила 247,69 рубля. После этого цена стала постепенно снижаться.

В воскресенье участники молодежного образовательного форума "Территория смыслов на Клязьме" пожаловались главе Роспотребнадзора Анне Поповой на высокую стоимость презервативов. В ответ на это высказывание Попова пообещала передать жалобу руководителю Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорю Артемьеву.

В понедельник ФАС сообщила, что планирует в третьем квартале представить предложения по снижению цен на барьерные контрацептивы. Ведомство также отметило, что ФАС и Роспотребнадзор уже обсудили вопросы ценообразования на барьерные контрацептивы.