Новые санкции США ударят по немецкому бизнесу в России, считают эксперты

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Новые санкции США нанесут ущерб немецкому бизнесу в России, усилят протекционизм и создадут новое поле для конфликтов, говорится в сообщении Российской-Германской внешнеторговой палаты (ВТП).
Палата отмечает, что германское бизнес-сообщество "не признает санкции в качестве инструмента для реализации политической воли". По ее мнению, европейская политика должна исключить возможность, при которой экстерриториальное воздействие санкций США могло бы ограничивать европейские и немецкие компании на российском рынке.
"Не совсем понятно, почему Соединенные Штаты в одностороннем порядке пытаются создать базу для новых санкций. Это ставит под угрозу не только энергетическую безопасность Европы, которая и в будущем будет нуждаться в поставках российского газа, но и бизнес германских компаний в России", – считает президент Российско-Германской ВТП, глава энергетического концерна OMV, отвечающего за проект "Северный поток-2" c европейской стороны, Райнер Зееле, чьи слова приводятся в сообщении.
"Вне всякого сомнения, вопросы энергетической безопасности и энергоснабжения Европы лежат исключительно в зоне ответственности Европейского союза", — подчеркнул он.