Новые санкции США ударят по немецкому бизнесу в России, считают эксперты

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Новые санкции США нанесут ущерб немецкому бизнесу в России, усилят протекционизм и создадут новое поле для конфликтов, говорится в сообщении Российской-Германской внешнеторговой палаты (ВТП).

Палата представителей конгресса США приняла законопроект, существенно расширяющий экономические санкции против России. Теперь документ должен быть рассмотрен сенатом, и в случае одобрения он поступит на подпись президенту США Дональду Трампу . В Евросоюзе уже выразили озабоченность в связи с принятием США односторонних санкций против РФ, т.к. они могут затронуть экономические интересы ЕС.

Палата отмечает, что германское бизнес-сообщество "не признает санкции в качестве инструмента для реализации политической воли". По ее мнению, европейская политика должна исключить возможность, при которой экстерриториальное воздействие санкций США могло бы ограничивать европейские и немецкие компании на российском рынке.

"Запланированные санкции США нанесут ущерб немецкому бизнесу в России: они подрывают трансфер ноу-хау и технологий, вселяют неуверенность в предпринимателей, усиливают протекционизм и создают новое поле для конфликтов", — уверены в Российской-Германской ВТП.

"Не совсем понятно, почему Соединенные Штаты в одностороннем порядке пытаются создать базу для новых санкций. Это ставит под угрозу не только энергетическую безопасность Европы, которая и в будущем будет нуждаться в поставках российского газа, но и бизнес германских компаний в России", – считает президент Российско-Германской ВТП, глава энергетического концерна OMV, отвечающего за проект "Северный поток-2" c европейской стороны, Райнер Зееле, чьи слова приводятся в сообщении.

"Вне всякого сомнения, вопросы энергетической безопасности и энергоснабжения Европы лежат исключительно в зоне ответственности Европейского союза", — подчеркнул он.