Эксперт об отказе ФРГ от связанных с Nord Stream проектов: это неактуально

В порту Визби на острове Готланд идет подготовка к прокладке труб газопровода по дну Балтийского моря в рамках реализации проекта Северный поток (Nord Stream). Архивное фотокта Северный поток в порту Визби на острове Готланд

В порту Визби на острове Готланд идет подготовка к прокладке труб газопровода по дну Балтийского моря в рамках реализации проекта Северный поток (Nord Stream). Архивное фотокта Северный поток в порту Визби на острове Готланд

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Реализация пяти энергопроектов в Германии, связанных с "Северным потоком-2" и заблокированных в среду Федеральным сетевым агентством Германии (BNetzA), не является принципиальным вопросом, заявил РИА Новости заместитель генерального директора по газовым проектам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

"Это действительно не очень принципиальный вопрос на сегодняшний день, тем более что данные модификации системы либо второстепенные, либо вообще потеряли актуальность. Ключевые проекты, такие как газопровод Eugal (аналог Opal), синхронизированы с морской частью, которая сейчас проходит процедуру получения национальных разрешений и оценки воздействия на окружающую среду в соответствии с международными конвенциями", — сказал Гривач.

"Десятилетний план утверждается ежегодно, поэтому необходимое расширение инфраструктуры на земле будет внесено в него позднее", — добавил он.

В среду BNetzA приняло решение не включать в план развития газовых сетей ФРГ пять энергопроектов, связанных с "Северным потоком-2". В пресс-службе Nord Stream 2 сообщили, что решение BNetzA затрагивает один из двух соединительных трубопроводов "Северного потока-2", который планируют построить сетевые операторы в Германии.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".