ФАС: сделку "Яндекса" и Uber могут внести на правкомиссию по инвестициям

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Сделка по слиянию сервисов такси "Яндекса" и Uber может быть вынесена на рассмотрение правительственной комиссии по иностранным инвестициям, заявил журналистам замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цыганов.
"Ясно, что решение это принимается определенным образом, но учитывая масштабы, вполне возможно, что такое решение будет принято", — отметил Цыганов.
В середине июля "Яндекс" и Uber договорились объединить в одну компанию свои онлайн-сервисы такси в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. Согласно сделке, Uber и "Яндекс" инвестируют в новую компанию 225 миллионов и 100 миллионов долларов соответственно. Создаваемую компанию стороны оценивают в 3,725 миллиарда долларов. После закрытия сделки 59,3% компании будут принадлежать "Яндексу", 36,6% — Uber, а 4,1% — сотрудникам.