ФАС: сделку "Яндекса" и Uber могут внести на правкомиссию по инвестициям

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Сделка по слиянию сервисов такси "Яндекса" и Uber может быть вынесена на рассмотрение правительственной комиссии по иностранным инвестициям, заявил журналистам замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цыганов.

"После того как у нас появился 165-й закон, который позволяет председателю правительства Российской Федерации выносить даже те сделки, которые не поименованы прямо как стратегические в 57-м ФЗ, такая вероятность существует", — сказал он, отвечая на вопрос, может ли сделка между Яндекс и Uber быть рассмотрена по закону об осуществлении иностранных инвестиций и вынесена на рассмотрение соответствующей правкомиссии.

"Ясно, что решение это принимается определенным образом, но учитывая масштабы, вполне возможно, что такое решение будет принято", — отметил Цыганов.

В середине июля "Яндекс" и Uber договорились объединить в одну компанию свои онлайн-сервисы такси в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. Согласно сделке, Uber и "Яндекс" инвестируют в новую компанию 225 миллионов и 100 миллионов долларов соответственно. Создаваемую компанию стороны оценивают в 3,725 миллиарда долларов. После закрытия сделки 59,3% компании будут принадлежать "Яндексу", 36,6% — Uber, а 4,1% — сотрудникам.