Эксперт рассказал, чего стоит бояться компаниям после кибератак

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Компаниям в результате кибератак стоит опасаться не потери денег, а остановки бизнеса, считает главный технический директор группы QIWI Кирилл Ермаков.

В 2017 году два вируса-вымогателя WannaCry и Petya поразили IT-системы многих компаний по всему миру. В частности, WannaCry приостановил работу конвейеров некоторых автоконцернов. Атаке вируса Petya подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов. По оценкам аналитиков Lloyd's of London и Cyence, нападение этого вируса привело к потерям на 53 миллиарда долларов.

"Киберугроза сейчас недооценена… Действительно высоким уровнем защищенности могут похвастаться очень и очень немногие компании", — полагает Ермаков.

"Если буквально 5-10 лет назад угроза информационной безопасности расценивалась как угроза потери денег, то сейчас мы говорим, что угроза информационной безопасности – это угроза остановки и потери бизнеса. Это угроза глобальных катастроф, потому что, к примеру, захваченное управление ядерной электростанции может привести к самым ужасным последствиям", — заявил Ермаков в интервью РИА Новости.

Ранее глава антивирусной компании "Лаборатория Касперского" Евгений Касперский заявлял РИА Новости, что количество кибератак в РФ будет расти в 2017 году, причем они будут нацелены на совершенно разные компьютеризированные устройства, в том числе производственные объекты, транспорт и электростанции.

За второе полугодие 2016 года были атакованы около 40% промышленных компьютеров во всем мире. Ежемесячно в среднем каждый пятый (20,1%) промышленный компьютер подвергается атакам вредоносного ПО. Наибольшее количество кибератак на промышленные системы в тот период было зафиксировано во Вьетнаме, Алжире, Марокко, Китае, Иране, Индии. Россия в этом рейтинге занимает 22-е место, отмечают эксперты "Лаборатории Касперского".

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