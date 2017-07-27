Немецкий бизнес ждет полного соблюдения договора с Siemens в России

БЕРЛИН, 27 июл – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Бизнес-ассоциация, представляющая интересы немецких компаний в Европе и России, ожидает полного выполнения договора с компанией Siemens, полагая, что в противном случае возможны негативные последствия для сотрудничества.

Немецкий концерн Siemens 21 июля заявил, что все четыре его турбины, предназначенные для проекта в Тамани, были якобы незаконно поставлены в Крым, предложив аннулировать контракт и выкупить их. В связи с этим Siemens намерен разорвать лицензионные соглашения с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций и приостановить поставки по действующим контрактам с российскими компаниями, подконтрольными государству.

"Поведение Siemens в данной ситуации абсолютно корректно и прозрачно. Мы ожидаем от российского правительства, что условия принятого договора будет полностью выполнены. Несоблюдение договора будет иметь негативные последствия", — заявил журналистам в четверг управляющий директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров ранее заявлял, что ТЭС в Крыму будут оснащены турбинами, выпущенными в России с использованием элементов зарубежного производства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что страной происхождения размещаемой в Крыму технологической продукции, связанной с энергетикой, является Россия.