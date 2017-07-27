Торговый оборот между Россией и Германией вырос на 32% за пять месяцев

БЕРЛИН, 27 июл – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Рост торгового оборота между ФРГ и РФ с января по май 2017 года составил 32% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, заявил журналистам в четверг управляющий директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс.

"Рост торгового оборота между ФРГ и РФ составил с января по май 2017 года 32 процента по сравнению с аналогичным периодом 2016 года", — сказал Хармс.

Он добавил, что за этот же период экспорт вырос на 35%, импорт — на 28%.

Восточный комитет немецкой экономики, созданный в 1952 году, представляет бизнес-интересы немецких компаний в Восточной и Южной Европе, России и Центральной Азии. Одним из приоритетов своей деятельности комитет называет поддержку среднего бизнеса.