Стоимость нефти снижается в рамках коррекции

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Мировые цены на нефть коррекционно опускаются в четверг утром после роста в ходе торгов среды; удорожание нефти было вызвано данными о снижении запасов "черного золота" в США за неделю на 1,5%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.59 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,18% — до 50,88 доллара за баррель. В ходе торгов среды цена она поднялась выше 51 доллара за баррель, впервые с 1 июня. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,18%, до 48,66 доллара за баррель.

Как сообщило минэнерго США в среду вечером, коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 21 июля, снизились на 7,2 миллиона баррелей, или на 1,5% — до 483,4 миллиона баррелей. При этом аналитики полагали, что запасы снизились всего на 0,61%, или на 2,98 миллиона баррелей, до 487,62 миллиона баррелей.

Согласно сообщению, добыча сырья в США за неделю также снизилась — на 0,2%, или на 19 тысяч баррелей в сутки, до 9,41 миллиона баррелей в сутки. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) снизились на 1,7 миллиона баррелей, составив 55,8 миллиона баррелей.

Запасы бензина в США уменьшились на 1 миллион баррелей, или на 0,4% — до 230,2 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения показателя на 1,2 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов уменьшились с показателя предыдущей недели на 1,9 миллиона баррелей, или на 1,2%, до 149,6 миллиона баррелей. Эксперты прогнозировали снижение на 0,674 миллиона баррелей.

Теперь участники рынка ожидают данных о числе нефтяных и газовых буровых установок в США от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE) позднее в пятницу. По итогам предыдущей, завершившейся 21 июля рабочей недели число буровых установок в США снизилось на две штуки, или на 0,21%, до 950 единиц. В годовом выражении число буровых установок выросло на 488 штук, или в 2,06 раза.