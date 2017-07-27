Правительство одобрило проведение МЧС риск-ориентированных проверок бизнеса

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о применении риск-ориентированного подхода в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при государственном надзоре в сфере гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Как сообщается на сайте правительства, государственный надзор с применением риск-ориентированного подхода будет осуществляться в виде плановых проверок с использованием проверочных листов, содержащих вопросы, затрагивающие обязательные требования в отношении объектов надзора.

"Принятые решения позволят повысить эффективность контрольно-надзорной деятельности в этих сферах при оптимальном использовании материальных, финансовых и кадровых ресурсов органов федерального государственного контроля, снизить административное давление на предприятия и организации малого и среднего бизнеса при контрольных и надзорных мероприятиях", — сообщается на сайте правительства.

Ранее главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Сергей Кададов заявлял, что в 2016 году из плана проверок исключили порядка 700 тысяч объектов, на которых существует низкий риск возникновения пожаров. По его словам, если предприниматели будут добросовестно выполнять требования пожарной безопасности, список будет расширяться.

МЧС России — одно из 12 ведомств, реализующих в пилотном проекте комплексную программу по реформированию контрольно-надзорной деятельности. Речь идет о переходе на риск-ориентированный подход, в рамках которого надзорно-контрольные органы концентрируются только на проверках объектов, которые представляют наибольшую опасность, где высоки риски возникновения пожаров.

До 2020 года за счет совершенствования контрольно-надзорной деятельности и внедрения риск-ориентированного подхода МЧС планирует уменьшить потери от пожаров на 10%, а до конца 2025 года — на 30%.