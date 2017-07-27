Мадуро заявил, что РФ и Венесуэла подпишут документы в нефтегазовой сфере
06:3727.07.2017
(обновлено: 06:44 27.07.2017)
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Россия и Венесуэла собираются подписать документы, расширяющие двусторонние инвестиции между нефтегазовыми компаниями двух стран.
"Во втором семестре будут подписаны важные документы, которые расширят двусторонние инвестиции между российскими нефтяными и газовыми компаниями и нашей PDVSA", — заявил Мадуро в интервью телеканалу RT
, отметив, что между Россией и Венесуэлой существует крепкий, динамично развивающийся союз в сфере энергетики.
В начале июня посол Венесуэлы в России Карлос Фариа сообщил, что Россия и Венесуэла обсуждают новые проекты по сотрудничеству в сфере энергетики.