Санкции США против РФ негативно скажутся на бизнесе в Европе, заявил Чижов

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Возможные ответные меры Евросоюза на новые американские санкции против России могут быть существенными, но они несопоставимы с тем ущербом, который нанесет эта инициатива европейскому бизнесу, считает постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

"Какой может быть ущерб (для Европы — ред.)? Это будет зависеть от того, на какие ответные меры пойдет Евросоюз, и насколько эти ответные меры будут эффективны. Пока что разговор идет о серьезных мерах потенциальных, таких как, например, объявление о том, что этот американский закон не действует на территории Евросоюза", — сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24".

"А второй шаг — закрытие финансирования по линии европейских банков для американских компаний. Это довольно существенный, хотя несопоставимый по объему с тем ущербом, который в случае реализации нынешнего законопроекта в нынешнем его виде понесет европейский бизнес", — добавил он.