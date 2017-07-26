Boeing оценит, отразятся ли на компании новые санкции США против России

ВАШИНГТОН, 26 июл — РИА Новости. Корпорация Boeing проводит оценку возможного воздействия на компанию новых санкций, которые США могут ввести в отношении РФ, заявил РИА Новости представитель Boeing.

"Мы следим за развитием событий вокруг нового законодательства, которое получило одобрение палаты представителей и проводим обсуждения на предмет того, какое влияние оно будет иметь на нашу текущую работу и сотрудничество в регионе, если таковое будет", — заявил представитель компании.

Палата представителей конгресса США приняла законопроект по санкциям против РФ, Ирана и КНДР. Далее документ должен быть рассмотрен сенатом, а затем, если будет утвержден, поступит на подпись президенту Дональду Трампу. Новый пакет ограничительных мер в случае принятия может стать самым масштабным и комплексным с начала 2014 года. В Кремле заявили, что крайне негативно оценивают законопроект, а в ЕС назвали его "односторонними действиями Вашингтона".