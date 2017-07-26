Российский McDonald's отверг обвинения в нарушении санитарных норм

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Российский McDonald's работает полностью соблюдая санитарное законодательство страны, заявили РИА Новости в компании.

Ранее сенатор Алексей Пушков в своём микроблоге в Twitter предложил ввести санитарные санкции против McDonald's после публикации фото из ресторана в Луизиане. Житель Луизианы выложил в Twitter фотографии из McDonald's, в котором он работал, вызвав бурную реакцию у пользователей соцсети. На снимках запечатлены грязные детали от машины для изготовления мороженого и покрытый слоем жира пол. Если в ресторанах сети McDonald's в России будут вскрыты санитарные нарушения, то могут последовать очень серьёзные меры вплоть до их закрытия по стране; это может стать одним из ответов России на санкционную политику США, заявил позднее РИА Новости Пушков.

"В то время как наши коллеги из США проверяют достоверность исходной информации, мы можем сообщить, что McDonald's в России работает в полном соответствии с требованиями, предписанными российским законодательством, и гарантирует каждому посетителю качество и безопасность нашей продукции", — сообщили в McDonald's.

Кроме того, "все оборудование и инвентарь на кухне каждого предприятия моется и дезинфицируется ежедневно, с использованием одобренных средств, и каждый из более 47 тысяч наших сотрудников может лично убедиться в том, как строго на кухне McDonald's соблюдаются стандарты чистоты и пищевой безопасности".

В компании рассказали, что "прежде, чем приступить к работе в McDonald's, каждый сотрудник в обязательном порядке проходит санитарно-гигиеническое обучение", а "неотъемлемым условием работы является поддержание чистоты рабочих мест и полов на постоянной основе".

McDonald's основан в 1940 году. В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания". Первый ресторан McDonald's в России открылся в начале 1990 года. Чистая прибыль сети в первом полугодии 2017 года увеличилась на 18% в годовом выражении, до 2,609 миллиарда долларов, выручка снизилась на 4%, составив 11,725 миллиарда долларов.