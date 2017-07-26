БЕРЛИН, 26 июл – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Немецкий концерн Siemens не комментирует информацию о возможном введении ЕС новых индивидуальных санкций против РФ по инициативе правительства ФРГ из-за поставок газотурбин в Крым, заявил РИА Новости в среду представитель компании Филипп Энч.

"Мы не комментируем это. Мы не можем комментировать что-либо помимо нашего заявления, которое мы опубликовали на прошлой неделе в пятницу", — сказал он.

Немецкий концерн Siemens 21 июля заявил, что все четыре его турбины, предназначенные для проекта в Тамани, были незаконно поставлены в Крым, предложив аннулировать контракт и выкупить их. В связи с этим Siemens намерен разорвать лицензионные соглашения с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций и приостановить поставки по действующим контрактам с российскими компаниями, подконтрольными государству.

Во вторник в МИД ФРГ заявили, что готовится общеевропейский ответ на скандал с поставками газотурбин Siemens в Крым. В ведомстве отказались сообщить детали данного ответа, сославшись на продолжающийся процесс согласования. Между тем постпреды стран-членов ЕС на заседании в среду пришли к консенсусу о расширении списка индивидуальных санкций, действующих в отношении РФ, на основании инициативы Германии, сообщил РИА Новости источник в ЕС.