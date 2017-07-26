ЦБ обнаружил признаки кредитования Татфондбанком фиктивных организаций

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Временная администрация по управлению Татфондбанком обнаружила признаки кредитования кредитной организацией компаний, не ведущих реальную хозяйственную деятельность, сообщает Банк России в среду.

ЦБ с 15 декабря 2016 года ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка и временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ), а с 3 марта отозвал у банка лицензию на осуществление банковских операций. По данным ЦБ, "дыра" в балансе Татфондбанка, по состоянию на 1 февраля 2017 года, составила порядка 96,7 миллиарда рублей, до введения временной администрации ее размер оценивался в 43 миллиарда рублей.

"Временная администрация по управлению Татфондбанком… в ходе проведения обследования финансового состояния кредитной организации установила крайне низкое качество ссудного портфеля банка, обусловленное кредитованием юридических и физических лиц, имеющих сомнительную платежеспособность, неспособных исполнять свои обязательства, в том числе организаций, не ведущих реальную хозяйственную деятельность", — говорится в сообщении.

Кроме того, временной администрацией выявлено, что руководством банка осуществлен ряд сделок, имеющих признаки вывода из банка ликвидных активов и их замещения на активы более низкого качества, в том числе сделки по переуступке прав требований, а также операции по выводу ликвидного обеспечения.

Временной администрацией также установлены факты преимущественного удовлетворения требований отдельных кредиторов заведомо в ущерб другим кредиторам банка. Временная администрация оценивает активы банка в 71,4 миллиарда рублей, а обязательства — в 189,7 миллиарда рублей. Таким образом, "дыра" в капитале банка составляет 118,3 миллиарда рублей.

Арбитражный суд Татарстана признал кредитную организацию банкротом 17 апреля. Информация об осуществленных бывшими руководителями и собственниками банка финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, была направлена регулятором в Генпрокуратуру РФ, МВД и СКР.