Каракас решил, куда направит свою нефть, если закроется американский рынок

МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Власти Венесуэлы предусмотрели, куда перенаправить потоки своей нефти в случае, если США решат закрыть рынок для латиноамериканской республики после выборов в национальное учредительное собрание, намеченных на 30 июля, заявил в интервью РИА Новости посол Венесуэлы в Москве Карлос Рафаэль Фариа Тортоса.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты предпримут решительные экономические действия, если лидер Венесуэлы созовет 30 июля учредительное собрание.

"Что произойдет после 30-го – нам уже объявили угрозы. Наша главная нефтяная компания PDVSA имеет свои запасные планы. Если речь зайдет о бойкоте, то есть о закрытии североамериканского рынка для венесуэльской нефти (речь идет примерно о 700 тысячах баррелей в сутки), мы уже предусмотрели, куда они будут перенаправлены", — сказал Тортоса.

"Но эксперты США говорят также, что это будет невыгодно, прежде всего, для экономики США", — указал он.

Тортоса пояснил, что нефть делится на разные типы. "И нефтеперерабатывающие заводы подобраны под определенные типы нефти. Наша нефть – это тяжелая нефть. И под нее налажена эта нефтепереработка. Мы не сомневаемся, что если они захотят это сделать, они найдут выход, но с этим возникнут проблемы", — отметил он.

Выборы в национальное учредительное собрание Венесуэлы намечены на 30 июля. Оно должно будет заняться реформированием конституции, проект которой предполагается вынести на общенациональный референдум. Оппозиция считает, что речь идет о нарушении конституции, а решение о созыве учредительного собрания должно приниматься не президентом, а на референдуме.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, в ходе протестов уже погибло более 90 человек.

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