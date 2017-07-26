Венесуэла и РФ могут договориться о долге Каракаса в сентябре, заявил посол

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Москва и Каракас могут в сентябре принять решение по вопросу о возможной реструктуризации долга Венесуэлы перед Россией в 1 миллиард долларов, заявил в интервью РИА Новости посол латиноамериканской республики в Москве Карлос Рафаэль Фариа Тортоса.

По его словам, власти двух государств в этом году весьма предметно "рассматривали все темы, которые есть между двумя сторонами в финансовой сфере". Технические группы уже дважды встречались здесь в России, добавил он. По его словам, "в сентябре-октябре предусмотрено заседание межправительственной комиссии".

"Я не говорю, что будет произведена реструктуризация. Я говорю, что будет достигнуто соглашение, чтобы финансовая тема могла продолжать развиваться. То есть, окончательный продукт огласят финансовые власти, что это будет – реструктуризация или какая-то другая форма соглашения", — сказал Тортоса, отвечая на вопрос о том, как продвигаются переговоры по реструктуризации долга Венесуэлы.

На просьбу уточнить, когда именно будет принято решение, глава дипмиссии указал, что это будет сделано к заседанию межправкомиссии. Договоренности будут подписываться на уровне министров экономики и финансов, добавил Тортоса.

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