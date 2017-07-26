МЭР предложило объявить год предпринимательства в России

ПЕТРОЗАВОДСК, 26 июл — РИА Новости. Минэкономразвития предлагает сделать 2018 годом предпринимательства в России, уже внесло в правительство проект соответствующего указа, заявил глава министерства Максим Орешкин.

"Идея года предпринимательства давно витает. Мы абсолютно поддерживаем эту тему. Внесли соответствующие предложения в правительство. Там предлагается комплекс мер – это и образовательные, и поддержка налоговая, и ряд других историй. Будем детально сейчас все их отрабатывать", — рассказал министр журналистам после посещения петрозаводской компании "Ярмарка".

В Минэкономразвития пояснили, что министерство внесло в правительство проект указа президента о проведении года предпринимательства в РФ в 2018 году, но говорить о конкретном комплексе мер можно будет после его доработки в правительстве в случае выхода соответствующего указа президента.

"То, что мы видели здесь на предприятии и что действительно очень ценно, та программа, о расширении которой Дмитрий Анатольевич (премьер-министр — ред.) объявил в феврале — "Программа 6,5", которая делается Минэкономразвития совместно с Центральным Банком, Корпорацией МСП, вместе работаем, чтобы предприятия активно развивались", — отметил Орешкин.

По словам министра, Минэкономразвития в рамках года предпринимательства будет предлагать, в том числе, расширять эту программу.