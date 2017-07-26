Глава Wintershall раскритиковал новые антироссийские санкции США

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Санкции против России не должны использоваться для продвижения собственных экономических интересов, например, сбыта американского сжиженного природного газа, заявил РИА Новости председатель правления немецкой Wintershall Марио Мерен.
Он подчеркнул, что Германии и Европейская комиссия единодушно выступают против новых экстерриториальных санкций США, а компания "полностью присоединяется к их возражениям".
По словам Мерена, параметры сотрудничества между Европой и Россией в сфере энергопоставок должны определяться этими странами, а не быть предметом политических решений третьих сторон.
"Поставки энергоресурсов из России – это неотъемлемая часть европейской энергетической архитектуры, поэтому любая попытка воспрепятствовать поставкам выглядит как угроза энергетической безопасности для всего континента", — добавил он.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.