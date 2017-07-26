Глава Wintershall раскритиковал новые антироссийские санкции США

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Санкции против России не должны использоваться для продвижения собственных экономических интересов, например, сбыта американского сжиженного природного газа, заявил РИА Новости председатель правления немецкой Wintershall Марио Мерен.

"Кажется, теперь геоэкономика устанавливает правила игры, а мы, компании, чьи интересы и проекты она затрагивает, служим лишь мячиком для пинг-понга в ней", — сказал Мерен.

Он подчеркнул, что Германии и Европейская комиссия единодушно выступают против новых экстерриториальных санкций США, а компания "полностью присоединяется к их возражениям".

По словам Мерена, параметры сотрудничества между Европой и Россией в сфере энергопоставок должны определяться этими странами, а не быть предметом политических решений третьих сторон.

"Поставки энергоресурсов из России – это неотъемлемая часть европейской энергетической архитектуры, поэтому любая попытка воспрепятствовать поставкам выглядит как угроза энергетической безопасности для всего континента", — добавил он.

Ранее палата представителей Конгресса США приняла закон об ужесточении санкций против России, Ирана и КНДР, документ предстоит рассмотреть сенату и подписать президенту. Законопроект предполагает, что президент США может наложить санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более пяти миллионов долларов за год или миллион долларов единовременно или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку. При этом США продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2".

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.