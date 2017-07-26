Евросоюз расширит санкции против России, сообщил источник

БРЮССЕЛЬ, 26 июл — РИА Новости, Владимир Добровольский. Постпреды стран-членов ЕС согласовали расширение списка индивидуальных санкций в отношении России, рассказал РИА Новости источник в ЕС.
"Возможность расширения списка санкций обсуждалась на заседании Coreper сегодня на основании инициативы Германии", — отметил собеседник агентства, пожелавший остаться неназванным.
По его словам, немецкое предложение "получило широкую поддержку", теперь начнется техническая работа по подготовке нормативных актов.
Ранее сообщалось, что МИД Германии готовит общеевропейский ответ на скандал с поставками газотурбин концерна Siemens в Крым.
При этом в "Технопромэкспорте" подчеркнули, что турбины были куплены на вторичном рынке и модернизированы российскими специалистами. По словам министра энергетики Александра Новака, оборудование немецкого концерна можно заменить продукцией других компаний. Он назвал решение Siemens неэффективным шагом, подчеркнув, что компания лишается перспективного партнера.