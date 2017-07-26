Евросоюз расширит санкции против России, сообщил источник

Скандал вокруг поставок турбин Siemens в Крым (74)

БРЮССЕЛЬ, 26 июл — РИА Новости, Владимир Добровольский. Постпреды стран-членов ЕС согласовали расширение списка индивидуальных санкций в отношении России, рассказал РИА Новости источник в ЕС.

Формальное решение последует позже, после письменной процедуры, которая не предполагает отдельного обсуждения вопроса.

"Возможность расширения списка санкций обсуждалась на заседании Coreper сегодня на основании инициативы Германии", — отметил собеседник агентства, пожелавший остаться неназванным.

По его словам, немецкое предложение "получило широкую поддержку", теперь начнется техническая работа по подготовке нормативных актов.

Ранее сообщалось, что МИД Германии готовит общеевропейский ответ на скандал с поставками газотурбин концерна Siemens в Крым.

Siemens заявил, что четыре турбины, предназначенные для проекта в Тамани, незаконно поставили в Крым. Концерн предложил аннулировать контракт и выкупить оборудование. Также немецкий концерн намерен разорвать лицензионные соглашения с российскими компаниями и приостановить поставки по контрактам с подконтрольными государству фирмами.

При этом в "Технопромэкспорте" подчеркнули, что турбины были куплены на вторичном рынке и модернизированы российскими специалистами. По словам министра энергетики Александра Новака, оборудование немецкого концерна можно заменить продукцией других компаний. Он назвал решение Siemens неэффективным шагом, подчеркнув, что компания лишается перспективного партнера.