Совфед начал обсуждать ответные меры на возможные новые санкции США

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Совет Федерации уже начал обсуждать ответные меры на возможные новые антироссийские санкции США, заявил в среду глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев.

"Какими будут эти меры, должны определять специалисты. Мы на этот счет разговор уже начали, но пока мы не финализировали. Хорошо, что он идет", — заявил Косачев на пресс-конференции.

По словам сенатора, Россия должна официально отреагировать в случае принятия закона о санкциях и предпринять ответные меры. "Нет никакого сомнения, что мы не можем здесь молчать, слишком вызывающим является содержание этого закона, слишком неправовым, слишком необоснованным", — отметил сенатор.

При этом, по его мнению, российской стороне не следует ввязываться в симметричную игру. "Это не будет соответствовать нашим национальным интересам, во-первых, и нашим возможностям, во-вторых. Поэтому я являюсь решительным сторонником ассиметричных ответов в этом случае", — подчеркнул сенатор.

Он отметил, что зеркальные меры в этом случае возможны только в части, касающейся дипломатических отношений. "Я симметрию готов приветствовать только в части, касающейся наших ответов на высылку российских дипломатов и на арест российского имущества. Здесь я сторонник исключительно симметричных ответов, я считаю, что их время пришло", — заявил Косачев.