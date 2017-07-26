Инвестиции в основной капитал Липецкой области в I полугодии выросли на 8%

ЛИПЕЦК, 26 июл — РИА Новости. Объем инвестиций в основной капитал Липецкой области по итогам первого полугодия текущего года вырос почти на 8% по сравнению с показателями аналогичного периода 2016 года и достиг 68,9 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.

"Положительная динамика наблюдается и во внешнеторговом обороте, который вырос в 1,6 раза и достиг 2,267 миллиарда долларов. В ОЭЗ "Липецк" зарегистрированы новые резиденты. Запланирован ввод предприятий по производству радиаторов и котлов центрального отопления, электротехнической продукции, алюминиевых профилей, а также по переработке картофеля", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, индекс промышленного производства в январе-июне составил 102,9%, сельскохозяйственного — 107,3%, объема инвестиций — 107,9%, ввод жилья увеличился на 5,6%, рост оборота розничной торговли в сопоставимых ценах составил 100,1%. Инвестиции на душу населения составили 59,6 тысяч рублей.

Другие новости региона читайте здесь