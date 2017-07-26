АСВ выплатило вкладчикам "Югры" больше ста миллиардов рублей за пять дней

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) за первые пять дней выплатило вкладчикам банка "Югра" более 100 миллиардов рублей, что составляет 57,9% страховой ответственности, сообщает пресс-служба госкорпорации.
Выплаты страхового возмещения вкладчикам "Югры" осуществляются с 20 июля через пять банков-агентов — Сбербанк, "ВТБ 24", Россельхозбанк, банк "Открытие" и "Уралсиб". АСВ оценивало общий объем выплат в 169,2 миллиарда рублей.
Банк России с 10 июля ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка "Югра" и возложил на АСВ функции временной администрации банка сроком на полгода. Как пояснял зампред ЦБ РФ Василий Поздышев, регулятор видит признаки недостоверности отчетности банка и подозревает кредитную организацию в выводе активов и манипуляциях с вкладами.
Во вторник, 25 июля, арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление банка "Югра", в котором кредитная организация требует признать незаконными решения и действия ЦБ РФ.