АСВ выплатило вкладчикам "Югры" больше ста миллиардов рублей за пять дней

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) за первые пять дней выплатило вкладчикам банка "Югра" более 100 миллиардов рублей, что составляет 57,9% страховой ответственности, сообщает пресс-служба госкорпорации.

"За первые пять дней выплачено страховое возмещение 117 тысячам вкладчикам банка "Югра" на общую сумму более 100 миллиардов рублей, что составляет 57,9% страховой ответственности агентства", — говорится в сообщении.

Выплаты страхового возмещения вкладчикам "Югры" осуществляются с 20 июля через пять банков-агентов — Сбербанк, "ВТБ 24", Россельхозбанк, банк "Открытие" и "Уралсиб". АСВ оценивало общий объем выплат в 169,2 миллиарда рублей.

Банк России с 10 июля ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка "Югра" и возложил на АСВ функции временной администрации банка сроком на полгода. Как пояснял зампред ЦБ РФ Василий Поздышев, регулятор видит признаки недостоверности отчетности банка и подозревает кредитную организацию в выводе активов и манипуляциях с вкладами.

Генпрокуратура потребовала отменить приказы ЦБ. Она также направила АСВ предостережение о недопустимости выплат вкладчикам банка "Югра". Документ, датированный 19 июля, был направлен главе АСВ Юрию Исаеву и руководителю временной администрации банка "Югра" Дмитрию Онегину. Тем не менее, выбранные банки-агенты 20 июля начали выплаты вкладчикам "Югры". По информации ЦБ, объем вкладов в "Югре" на 1 июня оценивался в 180 миллиардов рублей, 170 миллиардов рублей из которых застрахованы в АСВ.

Во вторник, 25 июля, арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление банка "Югра", в котором кредитная организация требует признать незаконными решения и действия ЦБ РФ.