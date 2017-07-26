ФАС проверяет возможность совместного картеля "Фармстандарта" и "Биокада"

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подозревает компанию "Фармстандарт" в картельном сговоре, ведомство также рассматривает вариант совместного картеля "Фармстандарта" и "Биокада" на закупках по программе "7 нозологий", заявил РИА Новости представитель пресс-службы ФАС.

"Проверка "Фармстандарта" проводилась также по подозрению в участии в картеле, но один это картель или разные с "Биокадом" — покажут результаты проверок. Потенциальный картель также мог действовать на закупках по программе "7 нозологий". Подробности касательно суммы торгов и количества аукционов будут известны по итогам анализа результатов проверок. Также в интересах следствия мы пока не называем другие проверяемые фармкомпании. Торги не связаны с принципом "третий лишний", — сказал представитель ФАС.

Во вторник ФАС сообщила, что подозревает компанию "Биокад" в участии в крупном картеле на торгах при закупках лекарств по программе "7 нозологий". ФАС также сообщила, что проводит проверки "Фармстандарта" и "Биокада", считая, компаниям есть что скрывать, поскольку они мешают проверке. Позже ведомство заявило, что "Биокад" и "Фармстандарт" предоставили информацию для проведения проверки. Пресс-служба "Биокада" сообщила, что компания не смогла сразу предоставить информацию из-за технической ошибки сотрудника.

В России на государственном уровне действует программа "7 нозологий". За счет средств федерального бюджета централизованно закупаются лекарственные препараты для больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, пациентов, перенесших трансплантацию органов или тканей.

"Биокад" — биотехнологическая компания, которая объединяет научно-исследовательский центр, фармацевтическое и биотехнологическое производство. Препараты компании предназначены для лечения таких заболеваний, как рак, ВИЧ, гепатит, рассеянный склероз. Представительства компании расположены в США, Бразилии, Китае, Индии и других странах.

"Фармстандарту" принадлежат восемь заводов по производству лекарственных средств, расположенных в Курске, Уфе, Томске, Владимире и Харькове, а также завод по производству медицинского оборудования в Тюмени. Среди препаратов, которые выпускают предприятия группы — "Арбидол", "Компливит", "Пенталгин", "Флюкостат", "Афобазол".