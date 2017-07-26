Летняя школа RCB Bank собрала на Кипре более 40 будущих экономистов

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Летняя школа кипрского RCB Bank на тему "Мировые финансы и банковская система", открывшаяся в Никосии, собрала более 40 студентов из престижных высших учебных заведений разных стран мира, сообщается в пресс-релизе банка.

RCB является системно значимым банком Евросоюза, предоставляя корпоративно-инвестиционные и розничные продукты и услуги. Крупнейшим акционером RCB Bank является Группа ВТБ (46,29%).

Летняя школа RCB Bank, учебную программу которой возглавляет нобелевский лауреат, профессор Лондонской школы экономики Кристофер Писсаридес, проходит с 24 по 31 июля под патронатом первой леди Кипра Андри Анастасиадис. В числе ее участников — студенты Лондонской школы экономики, Варшавского университета, Университета Кипра, Университета Никосии, МГУ имени М. В. Ломоносова и Высшей школы менеджмента СПбГУ.

"Летняя школа RCB, которую мы организуем на Кипре второй год подряд, является прекрасной возможностью для продвижения страны на международном уровне. Сегодня у нас есть уникальный шанс детально изучить последние достижения Кипра, такие как успешный выход из стабилизационной программы и возвращение на траекторию роста", — отметил генеральный директор RCB Bank Кирилл Зимарин во время визита студентов в президентский дворец в Никосии.

В свою очередь, Андри Анастасиадис высоко оценила инициативу генерального директора RCB по организации этого образовательного проекта, поблагодарила за помощь, которую на протяжении многих лет банк оказывает благотворительным организациям, поддерживая здравоохранение, образование, спортивные и культурные проекты.