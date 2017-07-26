ЕК готова принять меры, если CША примут новые санкции без учета опасений ЕС

БРЮССЕЛЬ, 26 июл – РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия готова действовать, если новые санкции США в отношении России будут расширены без учета опасений Евросоюза, говорится в распространенном в среду сообщении Еврокомиссии.

Палата представителей конгресса США ранее практически единогласно приняла законопроект по санкциям в отношении России, который затрагивает, в частности, сферу энергетики.

"Коллегия еврокомиссаров обсудила сегодня ситуацию с проектом США по российским санкциям. Комиссары выразили свою озабоченность, в особенности, касательно возможного влияния проекта на независимость энергетики Евросоюза", — говорится в релизе.

"Еврокомиссия пришла к выводу сегодня, что если наши опасения не будут приняты во внимание достаточным образом, мы будем готовы действовать соответственно в течение нескольких дней", — приводятся в сообщении слова главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.