Москва вошла в 20 городов мира с самыми дорогими небоскребами
МОСКВА, 26 июл — РИА Недвижимость. Москва заняла 19-е место в мире по стоимости офисной недвижимости в небоскребах, говорится в сообщении консалтинговой компании Knight Frank.
По итогам первого полугодия средняя стоимость 1 квадратного метра в небоскребах "Москва Сити" составила 7,5 тысячи долларов, сообщается в пресс-релизе.
Самой дорогой коммерческой недвижимостью в мире, по данным компании, являются высотки Гонконга с показателем 86 тысяч долларов за "квадрат".
Вторую строчку рейтинга компании занял Токио, где средняя цена составляет 53 тысячи долларов за 1 квадратный метр небоскреба, третье – Манхэттен в Нью-Йорке со стоимостью "квадрата" 40 тысяч долларов.
За ними следуют Сан-Франциско, Лондонский Сити и Сидней, где средняя стоимость квадратного метра в небоскребах составляет 22-27 тысячи долларов, добавляется в сообщении Knight Frank.
"Мы ожидаем, что в ближайшие два года инвесторы придут в Сидней, Мельбурн и Тайбэй в поисках трофейных активов, и цены на площади в высотках этих городов начнут расти", — отмечается в нем.
Самый высокий каток в Европе открылся 15 декабря на крыше "Москва-Сити".
Каток находится на уровне 86-го этажа на высоте 354 метров.
Красную ленту на церемонии открытия катка перерезали президент управляющей компании ММДЦ ПАО-"Сити" Алексей Гаврилов, совладелец группы компаний "354" Алексей Васильчук, директор по корпоративным коммуникациям BMW Group Russia Василий Мельников (слева направо).
Новый каток - самый высокий в Европе.
Площадь катка около 800 квадратных метров.
Посетители катка "BMW каток 354" на крыше самого высокого жилого небоскреба в Европе - башни "Око" в Московском международном деловом центре "Москва-Сити".
Вид на центр Москвы с крыши самого высокого жилого небоскреба в Европе - башни "Око" в Московском международном деловом центре (ММДЦ) "Москва-Сити".
Посетительница катка "BMW каток 354" на крыше самого высокого жилого небоскреба в Европе - башни "Око" в Московском международном деловом центре "Москва-Сити".