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Экономика

Москва вошла в 20 городов мира с самыми дорогими небоскребами

12:3226.07.2017
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© РИА Новости / Владимир АстапковичВид на международный деловой центр Москва-Сити. Архивное фотоВид на международный деловой центр Москва-Сити. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович

МОСКВА, 26 июл — РИА Недвижимость. Москва заняла 19-е место в мире по стоимости офисной недвижимости в небоскребах, говорится в сообщении консалтинговой компании Knight Frank.

По итогам первого полугодия средняя стоимость 1 квадратного метра в небоскребах "Москва Сити" составила 7,5 тысячи долларов, сообщается в пресс-релизе.

Вид на международный деловой центр Москва-Сити. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Сто самых дорогих квартир в Москве стоят 75 миллиардов рублей
Самой дорогой коммерческой недвижимостью в мире, по данным компании, являются высотки Гонконга с показателем 86 тысяч долларов за "квадрат".

Вторую строчку рейтинга компании занял Токио, где средняя цена составляет 53 тысячи долларов за 1 квадратный метр небоскреба, третье – Манхэттен в Нью-Йорке со стоимостью "квадрата" 40 тысяч долларов.

За ними следуют Сан-Франциско, Лондонский Сити и Сидней, где средняя стоимость квадратного метра в небоскребах составляет 22-27 тысячи долларов, добавляется в сообщении Knight Frank.

"Мы ожидаем, что в ближайшие два года инвесторы придут в Сидней, Мельбурн и Тайбэй в поисках трофейных активов, и цены на площади в высотках этих городов начнут расти", — отмечается в нем.

Открытие на крыше башни Москва-Сити самого высокого в Европе катка
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкСамый высокий каток в Европе открылся 15 декабря на крыше "Москва-Сити".Открытие катка на крыше башни Око ММДЦ Москва-Сити
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Самый высокий каток в Европе открылся 15 декабря на крыше "Москва-Сити".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкКаток находится на уровне 86-го этажа на высоте 354 метров.Открытие катка на крыше башни Око ММДЦ Москва-Сити
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Каток находится на уровне 86-го этажа на высоте 354 метров.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкКрасную ленту на церемонии открытия катка перерезали президент управляющей компании ММДЦ ПАО-"Сити" Алексей Гаврилов, совладелец группы компаний "354" Алексей Васильчук, директор по корпоративным коммуникациям BMW Group Russia Василий Мельников (слева направо).Алексей Гаврилов, Алексей Васильчук, Василий Мельников на церемонии открытии катка BMW каток 354
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Красную ленту на церемонии открытия катка перерезали президент управляющей компании ММДЦ ПАО-"Сити" Алексей Гаврилов, совладелец группы компаний "354" Алексей Васильчук, директор по корпоративным коммуникациям BMW Group Russia Василий Мельников (слева направо).
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкНовый каток - самый высокий в Европе.Открытие катка на крыше башни Око ММДЦ Москва-Сити
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Новый каток - самый высокий в Европе.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПлощадь катка около 800 квадратных метров.Каток на крыше башни Око ММДЦ Москва-Сити
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Площадь катка около 800 квадратных метров.
© Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПосетители катка "BMW каток 354" на крыше самого высокого жилого небоскреба в Европе - башни "Око" в Московском международном деловом центре "Москва-Сити".Посетители катка BMW каток 354
© Владимир Астапкович
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Посетители катка "BMW каток 354" на крыше самого высокого жилого небоскреба в Европе - башни "Око" в Московском международном деловом центре "Москва-Сити".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВид на центр Москвы с крыши самого высокого жилого небоскреба в Европе - башни "Око" в Московском международном деловом центре (ММДЦ) "Москва-Сити".Вид на центр Москвы с крыши самого высокого жилого небоскреба в Европе - башни Око
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Вид на центр Москвы с крыши самого высокого жилого небоскреба в Европе - башни "Око" в Московском международном деловом центре (ММДЦ) "Москва-Сити".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПосетительница катка "BMW каток 354" на крыше самого высокого жилого небоскреба в Европе - башни "Око" в Московском международном деловом центре "Москва-Сити".Открытие катка на крыше башни Око ММДЦ Москва-Сити
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Посетительница катка "BMW каток 354" на крыше самого высокого жилого небоскреба в Европе - башни "Око" в Московском международном деловом центре "Москва-Сити".
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