Москва вошла в 20 городов мира с самыми дорогими небоскребами

МОСКВА, 26 июл — РИА Недвижимость. Москва заняла 19-е место в мире по стоимости офисной недвижимости в небоскребах, говорится в сообщении консалтинговой компании Knight Frank.

По итогам первого полугодия средняя стоимость 1 квадратного метра в небоскребах "Москва Сити" составила 7,5 тысячи долларов, сообщается в пресс-релизе.

Самой дорогой коммерческой недвижимостью в мире, по данным компании, являются высотки Гонконга с показателем 86 тысяч долларов за "квадрат".

Вторую строчку рейтинга компании занял Токио, где средняя цена составляет 53 тысячи долларов за 1 квадратный метр небоскреба, третье – Манхэттен в Нью-Йорке со стоимостью "квадрата" 40 тысяч долларов.

За ними следуют Сан-Франциско, Лондонский Сити и Сидней, где средняя стоимость квадратного метра в небоскребах составляет 22-27 тысячи долларов, добавляется в сообщении Knight Frank.

"Мы ожидаем, что в ближайшие два года инвесторы придут в Сидней, Мельбурн и Тайбэй в поисках трофейных активов, и цены на площади в высотках этих городов начнут расти", — отмечается в нем.