"Швабе" направил партию оптических приборов в Белоруссию

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Партию оптических приборов отправил Вологодский оптико-механический завод (ВОМЗ, входит в холдинг "Швабе") в Белоруссию, сообщает пресс-служба холдинга.

Речь идет о буссолях, предназначенных для лесоустроительных и топографических работ.

Поставка осуществлена в рамках договора, заключенного в мае этого года.

"С партнером наше предприятие сотрудничает с 2013 года. Наши буссоли легки и удобны в обращении и пользуются высоким спросом среди работников лесного хозяйства Беларуси", — сказал заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин.

В пресс-службе уточнили, что буссоли используются для ориентирования на местности, измерения магнитных азимутов и построения горизонтальных углов. Лесники и лесорубы применяют прибор при отводе территорий под вырубку.