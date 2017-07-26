КИЕВ, 26 июл — РИА Новости. Принятый Конгрессом США проект антироссийских санкций предусматривает выделение 30 миллионов долларов на поддержку энергобезопасности Украины, сообщается на сайте украинского посольства в Вашингтоне.

Также документ устанавливает создание "Фонда для противодействия российскому влиянию", его бюджет на 2018-2019 финансовые годы составит 250 миллионов долларов.

Палата представителей конгресса США во вторник приняла законопроект по санкциям против России, Ирана и КНДР. За документ проголосовали 419 конгрессменов, а против — три. Далее документ должен рассмотреть сенат, а затем подписать президент. Сенат проголосовал за него еще в прошлом месяце, однако первый вариант законопроекта пришлось дорабатывать.

Документ предусматривает серьезное ограничение полномочий главы государства в вопросе принятия и, соответственно, отмены санкций. Так, он включает пункт, обязующий президента заранее согласовывать с законодателями любое смягчение или отмену ограничений.

В Кремле заявили, что "крайне негативно" оценивают законопроект, который подрывает российско-американские отношения. В МИД подчеркнули, что конгресс вредит прежде всего самой Америке, подрывая авторитет страны и доверие к ней. При этом в условиях нарастания санкционного давления у Москвы становится все меньше общих тем для обсуждения с американской стороной.

Отрицательно отреагировал на планы США и Евросоюз, так как одно из положений документа подразумевает ограничительные меры против российских энергетических проектов, в том числе и в Европе. Американские компании также возражают против этого положения, которое нанесет серьезный удар по их интересам.