КИЕВ, 26 июл — РИА Новости. Принятый Конгрессом США проект антироссийских санкций предусматривает выделение 30 миллионов долларов на поддержку энергобезопасности Украины, сообщается на сайте украинского посольства в Вашингтоне.
Палата представителей конгресса США во вторник приняла законопроект по санкциям против России, Ирана и КНДР. За документ проголосовали 419 конгрессменов, а против — три. Далее документ должен рассмотреть сенат, а затем подписать президент. Сенат проголосовал за него еще в прошлом месяце, однако первый вариант законопроекта пришлось дорабатывать.
Документ предусматривает серьезное ограничение полномочий главы государства в вопросе принятия и, соответственно, отмены санкций. Так, он включает пункт, обязующий президента заранее согласовывать с законодателями любое смягчение или отмену ограничений.
Отрицательно отреагировал на планы США и Евросоюз, так как одно из положений документа подразумевает ограничительные меры против российских энергетических проектов, в том числе и в Европе. Американские компании также возражают против этого положения, которое нанесет серьезный удар по их интересам.