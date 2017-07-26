В правительство внесли документы по ТОР "Южные Курилы"

ВЛАДИВОСТОК, 26 июл – РИА Новости. Документы по утверждению территории опережающего развития "Южные Курилы" внесены в правительство, инвестиционный спрос к территории есть, сообщил в среду полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев по итогам совещания на Сахалине.

Правительство РФ в начале июля приняло решение о создании ТОР "Южные Курилы". Минвостокразвития сообщало, что первая заявка уже подана: инвестор намерен построить рыбоперерабатывающий комплекс.

"Посмотрели вопрос, связанный с развитием Курильских островов. Мы внесли в правительство документы по утверждению новой ТОР "Южные Курилы", сейчас смотрим, кто будет инвестировать", — сказал Трутнев журналистам.

"Меня интересовало, есть ли еще инвесторы, кроме Островного рыбокомбината. Обычно заходим в ТОР с несколькими инвесторами, одного маловато. Инвестиционный спрос есть. Там надо провести до конца работу, чтобы были оформлены заявки, чтобы в правительстве можно было сказать, что не один инвестор, и что ТОР будет жить", — добавил он.

Договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах была достигнута на российско-японском саммите во время визита в Японию президента России Владимира Путина в декабре 2016 года. В феврале 2017 года японский министр иностранных дел Фумио Кисида на первом заседании специально созданного при МИД совета по совместной экономической деятельности назвал ее основные направления: рыболовство, туризм, здравоохранение и экология.

В конце апреля во время визита в Москву премьер-министра Японии Синдзо Абэ лидеры двух стран достигли договоренности о направлении на южные Курильские острова совместной группы из правительственных чиновников и представителей бизнеса, которая могла бы на месте изучить перспективные области для совместного сотрудничества. В ходе этой поездки японская делегация осмотрела на островах 64 объекта, на которых возможно проведение совместной экономической деятельности.

Территории опережающего развития — экономические зоны, где ключевыми принципами являются дерегулирование и масштабное налоговое стимулирование. На территории Дальнего Востока уже создано 17 ТОР.