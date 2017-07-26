АКРА: санкции США все меньше влияют на устойчивость российской экономики

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Экономика РФ существенно адаптировалась к санкциям США, каждое новое расширение санкций все меньше влияет на ее финансовую устойчивость, считает руководитель группы исследований и прогнозирования АКРА Наталья Порохова.

"Санкции в отношении российской экономики действуют уже три года, и каждое новое расширение санкций все меньше влияет на финансовую устойчивость российской экономики, так как за три года произошла существенная адаптация к ограничениям", — сказала Порохова РИА Новости.

Ранее палата представителей приняла закон об ужесточении санкций против России, Ирана и КНДР, законопроект предстоит рассмотреть сенату и подписать президенту. Законопроект предполагает ограничить полномочия президента по отмене санкций и предоставить конгрессу последнее слово в этих вопросах. Также законопроект кодифицирует и придает силу закона санкциям, которые действуют на основании исполнительных указов президента Барака Обамы. Это значительно затрудняет любые перспективы отмены санкций вне зависимости от того, как в будущем будут складываться отношения США и России.

"В последние дни действительно новости о санкциях повлияли на ослабление курса рубля, но, например, если смотреть на динамику индекса финансового стресса АКРА (ACRA FSI), который учитывает весь набор показателей, характеризующих финансовую устойчивость российского рынка, то последние месяцы его значение держится на докризисных значениях", — отметила Порохова, подчеркнув, что санкции касаются вновь двух основных секторов — банковского (ограничение по срокам привлечение средств) и нефтегазового.

"В части финансового сектора действительно произошла серьезная адаптация (доля внешнего долга финансового сектора с 2014 года упала с 13,5% до 9% в 2017 году) и влияние расширения санкций, вероятно, будет незначительным", — считает собеседница агентства. "Серьезнее — расширение санкций в отношении проектов, где российские нефтегазовые компании имеют долю более 33%. Это может серьезно усложнить реализацию проектов, например, в ЕС и именно поэтому страны ЕС уже выступили против расширения санкций в отношении российского нефтегазового сектора и сегодня будет отдельное заседание органов ЕС по данному вопросу", — сказала она.

Американские нефтегазовые компании ранее выступали против положений, которые ограничили бы их участие в энергетических проектах с участием коллег из РФ. В новой версии это ограничение вводится только для проектов, где доля российских участников превышает 33%. Банки и компании, по новому проекту, смогут занимать финансирование не на 30, а на 14 дней.