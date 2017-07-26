АКРА: санкции США все меньше влияют на устойчивость российской экономики

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Экономика РФ существенно адаптировалась к санкциям США, каждое новое расширение санкций все меньше влияет на ее финансовую устойчивость, считает руководитель группы исследований и прогнозирования АКРА Наталья Порохова.
Ранее палата представителей приняла закон об ужесточении санкций против России, Ирана и КНДР, законопроект предстоит рассмотреть сенату и подписать президенту. Законопроект предполагает ограничить полномочия президента по отмене санкций и предоставить конгрессу последнее слово в этих вопросах. Также законопроект кодифицирует и придает силу закона санкциям, которые действуют на основании исполнительных указов президента Барака Обамы. Это значительно затрудняет любые перспективы отмены санкций вне зависимости от того, как в будущем будут складываться отношения США и России.
"В части финансового сектора действительно произошла серьезная адаптация (доля внешнего долга финансового сектора с 2014 года упала с 13,5% до 9% в 2017 году) и влияние расширения санкций, вероятно, будет незначительным", — считает собеседница агентства. "Серьезнее — расширение санкций в отношении проектов, где российские нефтегазовые компании имеют долю более 33%. Это может серьезно усложнить реализацию проектов, например, в ЕС и именно поэтому страны ЕС уже выступили против расширения санкций в отношении российского нефтегазового сектора и сегодня будет отдельное заседание органов ЕС по данному вопросу", — сказала она.
Американские нефтегазовые компании ранее выступали против положений, которые ограничили бы их участие в энергетических проектах с участием коллег из РФ. В новой версии это ограничение вводится только для проектов, где доля российских участников превышает 33%. Банки и компании, по новому проекту, смогут занимать финансирование не на 30, а на 14 дней.