Ъ: Татарстан просит сделать "Татнефть" единственным поставщиком Минобороны

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов попросил правительство внести "Татнефть" в список единственных поставщиков горюче-смазочных материалов (ГСМ) для Минобороны РФ, пишет в среду газета "Коммерсант".

Минниханов в направленном в середине июля премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву письме напоминает, что компания строит в Нижнекамске вторую очередь НПЗ "Танеко" с глубиной переработки нефти 99% и выходом светлых нефтепродуктов до 90%. Производимые "Танеко" нефтепродукты, отмечает Минниханов, отвечают современным и перспективным требованиям. В частности, дизтопливо соответствует классу "Евро-6", может работать в условиях Крайнего Севера и имеет допуск Минобороны к применению в вооружении, военной и специальной технике.

Авиационное топливо для реактивных двигателей, отмечается в письме, имеет все необходимые сертификаты и разрешения и поставляется в российские аэропорты и на экспорт. Также компания готова поставлять базовые высокоиндексные масла, которые одобрены российскими автопроизводителями. Кроме того, ведутся работы по организации производства автобензинов с улучшенными характеристиками.

Источники газеты отметили, что поставки топлива для Минобороны являются премиальным каналом сбыта для нефтекомпаний, и это сейчас, в основном, "Лукойл", "Роснефть" и "Газпром нефть". Аппарат правительства, указало издание, распределил проработку предложения главы Татарстана, помимо собственно Минобороны, на Минэнерго, Минэкономразвития и Федеральную антимонопольную службу (ФАС). В МЭР газете сообщили, что документ поступил и рассматривается, в ФАС и Минэнерго новость не прокомментировали.

Официально в Минобороны просьбу Минниханова комментировать также не стали, но источник газеты в военном ведомстве сообщил, что сейчас у министерства пять крупных поставщиков ГСМ, не считая структур этих компаний, и отметил, что вопрос расширения списка поставщиков полностью лежит в сфере компетенции правительства, а не ведомства, "но нынешние партнеры полностью устраивают Минобороны".

Отмечается, что силовые ведомства практически никогда не раскрывают своих поставщиков топлива, но, как правило, это одна компания. Так, в 2016 году основным поставщиком топлива для МВД была "Роснефть", но по настоянию ФАС на 2017 год ведомство объявило тендер, заявку на участие в котором подал только "Лукойл-Резервнефтепродукт". Из-за этого тендер был признан несостоявшимся, но, по данным источников газеты на рынке, в итоге "Лукойл" все же стал поставщиком. А для МЧС и СКР основным поставщиком остается "Роснефть".