Правительство продолжит субсидирование лесопереработки на Дальнем Востоке

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Правительство России продлило программу поддержки лесоперерабатывающих предприятий на Дальнем Востоке, соответствующее постановление опубликовано в среду на сайте кабмина.

"Подписанным постановлением в правила внесены изменения, которыми субсидирование на возмещение части затрат таким лесоперерабатывающим предприятиям продлевается на 2017–2018 годы", — говорится в справке к документу.

Отмечается, что на эти цели в 2017 году предусмотрено 1,3 миллиарда рублей, в 2018 году – 700 миллионов рублей. Принятые решения будут стимулировать производство продукции глубокой переработки древесины на территории Дальневосточного федерального округа.