МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил законопроект о создании территории опережающего социально-экономического развития "Новотроицк" на территории города Новотроицк Оренбургской области, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина в среду.

"Создать территорию опережающего социально-экономического развития "Новотроицк" (далее — территория опережающего развития) на территории муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области, имея в виду, что ее функционирование будет обеспечивать достижение стабильного социально-экономического развития муниципального образования путем привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест", — говорится в тексте.

В справке к документу отмечается, что создание ТОР "Новотроицк" позволит разнообразить экономику моногорода, снизить зависимость от градообразующего предприятия АО "Уральская сталь", повысить инвестиционную привлекательность территории моногорода, создать более 2,3 тысячи постоянных рабочих мест и привлечь инвестиции в объеме более восьми миллиардов рублей.