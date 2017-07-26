МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил законопроект о создании территории опережающего социально-экономического развития "Абаза" в Хакасии, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина в среду.

"Подписанным постановлением на территории муниципального образования – города Абазы Республики Хакасия создается территория опережающего социально-экономического развития "Абаза" (далее – ТОР "Абаза"). Определены границы ТОР "Абаза", виды экономической деятельности, при которых на этой территории действует особый правовой режим предпринимательской деятельности, минимальный объем капитальных вложений резидентов, минимальное количество новых постоянных рабочих мест", — говорится в справке к документу.

Отмечается, что создание ТОР "Абаза" позволит разнообразить экономику моногорода, снизить зависимость от градообразующего предприятия ООО "Абаканский рудник", повысить инвестиционную привлекательность территории моногорода, создать более 600 постоянных рабочих мест и привлечь инвестиции в объеме более 2,5 миллиардов рублей.