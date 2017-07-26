США предложили Китаю помощь в досмотре идущих в КНДР грузов

ВАШИНГТОН, 26 июл – РИА Новости. США предлагают Китаю помощь в досмотре идущих в КНДР грузов для обеспечения выполнения санкционного режима в отношении Пхеньяна, сообщила во вторник на слушаниях в сенате исполняющая обязанности помощника госсекретаря США Сьюзан Торнтон.

"Одной из тем разговоров с китайскими партнерами было оказание им помощи при пограничном досмотре, чтобы останавливать грузы, идущие в КНДР (которые могут иметь двойное назначение и содействовать ядерной и ракетной программе Северной Кореи)", — сказала представитель ведомства на слушаниях в комитете по иностранным делам сената конгресса США.

Дипломат сообщила, что работа в этом направлении только начинается и касается не только КНР, но и других стран, через которые потенциально могут идти грузы в КНДР в обход санкций.

Северная Корея занимается усиленной разработкой ядерных и ракетных вооружений, несмотря на санкции СБ ООН, ссылаясь на военную угрозу со стороны США. Поскольку военная активность Пхеньяна вызывает в мире тревогу за режим нераспространения ядерного оружия, международное сообщество добивается от КНДР прекращения программ ядерных и ракетных вооружений.

Вашингтон считает, что Пекин мог бы делать большего для денуклеаризации Корейского полуострова и оказания большего давления на Пхеньян. В США также угрожают продолжать давление на китайские компании, которые ведут бизнес с КНДР в нарушение санкций Совбеза ООН.