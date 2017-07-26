Экономист заявил, что не стоит ожидать повышение ставки ФРС до декабря

ВАШИНГТОН, 26 июл – РИА Новости. По итогам июльского заседания Федеральной резервной системы США (ФРС) вряд ли будет повышена базовая ставка, заявил главный экономист Smith`s Research & Gradings Скотт МакДоналд.

Основное внимание рынка будет сосредоточено на риторике регулятора о том, как будет происходить изменение этого показателя в будущем, добавил он.

"Скорее всего, никаких изменений не произойдет, но может быть дальнейшее обсуждение того, как ФРС будет достигать баланса (целевых показателей по инфляции и безработице – ред.)", — сказал МакДоналд.

По его словам, скорее всего, "ставка удержится до декабря, хотя инфляция немного не та, что ожидал регулятор ранее".

Заседание ФРС США проходит 25-26 июля. По его результатам в 14.00 по Вашингтону (около 21.00 по Москве) будет объявлено решение.

По итогам последнего июньского заседания ФРС повысила базовую процентную ставку до 1-1,25% годовых с 0,75-1%, а также сообщила о планах начать сокращение портфеля активов в текущем году. По данным CME Group, в настоящий момент инвесторы оценивают вероятность повышения ставки как маловероятную — в 3,1%.