Экономист заявил, что не стоит ожидать повышение ставки ФРС до декабря

ВАШИНГТОН, 26 июл – РИА Новости. По итогам июльского заседания Федеральной резервной системы США (ФРС) вряд ли будет повышена базовая ставка, заявил главный экономист Smith`s Research & Gradings Скотт МакДоналд.
"Скорее всего, никаких изменений не произойдет, но может быть дальнейшее обсуждение того, как ФРС будет достигать баланса (целевых показателей по инфляции и безработице – ред.)", — сказал МакДоналд.
По его словам, скорее всего, "ставка удержится до декабря, хотя инфляция немного не та, что ожидал регулятор ранее".
По итогам последнего июньского заседания ФРС повысила базовую процентную ставку до 1-1,25% годовых с 0,75-1%, а также сообщила о планах начать сокращение портфеля активов в текущем году. По данным CME Group, в настоящий момент инвесторы оценивают вероятность повышения ставки как маловероятную — в 3,1%.