В ЕК рассказали, когда сформируют позицию по антироссийским санкциям

БРЮССЕЛЬ, 25 июл – РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия в среду может выработать свою позицию по вопросу возможного расширения санкций США в отношении России, сообщил РИА Новости еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер.

"Дискуссия и, возможно, позиция", — ответил он на вопрос, ожидаются ли решение Еврокомиссии в среду, после обсуждения этого вопроса на коллегии еврокомиссаров.

Коллегия на регулярном заседании 26 июля обсудит возможное усиление Вашингтоном санкций, в том числе, в отношении Москвы.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер ранее призвал срочно обсудить возможный ответ Евросоюза в случае введения США новых санкций против России без учета замечаний ЕС, сообщило издание Financial Times. По его данным, Юнкер призвал немедленно рассмотреть возможные действия Брюсселя на случай, если европейские энергетические и другие компании окажутся под ударом санкций, обсуждаемых в конгрессе США.