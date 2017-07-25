В Госдуме рассказали о возможной реакции России на скандал вокруг Siemens

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В случае принятия общеевропейского ответа на скандал с поставками газотурбин немецкой компании Siemens от России последует ответ, который может быть асимметричный и не моментальный, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.
"Я думаю, что, во-первых, надо дождаться документа, который родит МИД ФРГ. Во-вторых, мне кажется, что наш президент дает пример мастерских асимметричных ответов. И то, как мы отреагировали на санкции, которые уже введены против нас, говорит о том, что асимметрия очень часто гораздо более выгодна, чем лобовое столкновение", — сказал Гутенев РИА Новости.
Депутат также отметил, что, по его мнению, немецкий бизнес в преддверии принятия новых санкций, "которые вынуждают Евросоюз утрачивать часть своей экономической конкурентоспособности из-за возможного перехода на дорогой сжиженный американский газ", скорее всего, будут предпринимать активные шаги по недопущению влияния на их национальную экономику американских санкционных мер.
Ранее о том, что Германия предложила добавить в список санкций три-четыре гражданина РФ и организации в связи с ситуацией вокруг поставленных в Крым турбин Siemens, передало агентство Рейтер со ссылкой на дипломатические источники.
Немецкий концерн Siemens в пятницу заявил, что все четыре его турбины, предназначенные для проекта в Тамани, были незаконно поставлены в Крым, предложив аннулировать контракт и выкупить их. В связи с этим Siemens намерен разорвать лицензионные соглашения с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций и приостановить поставки по действующим контрактам с российскими компаниями, подконтрольными государству.