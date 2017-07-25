В Госдуме рассказали о возможной реакции России на скандал вокруг Siemens

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В случае принятия общеевропейского ответа на скандал с поставками газотурбин немецкой компании Siemens от России последует ответ, который может быть асимметричный и не моментальный, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.

Как заявили РИА Новости во внешнеполитическом ведомстве, МИД ФРГ готовит общеевропейский ответ на скандал с поставками газотурбин немецкой компании Siemens в Крым.

"Я думаю, что, во-первых, надо дождаться документа, который родит МИД ФРГ. Во-вторых, мне кажется, что наш президент дает пример мастерских асимметричных ответов. И то, как мы отреагировали на санкции, которые уже введены против нас, говорит о том, что асимметрия очень часто гораздо более выгодна, чем лобовое столкновение", — сказал Гутенев РИА Новости.

Депутат также отметил, что, по его мнению, немецкий бизнес в преддверии принятия новых санкций, "которые вынуждают Евросоюз утрачивать часть своей экономической конкурентоспособности из-за возможного перехода на дорогой сжиженный американский газ", скорее всего, будут предпринимать активные шаги по недопущению влияния на их национальную экономику американских санкционных мер.

"Вне всякого сомнения, со стороны России будет ответ, возможно, он будет асимметричным, возможно, он будет не моментальный. И на это очень серьезно повлияет позиция Евросоюза к таким навязываемым Америкой мерам, которые могут сильно снизить конкурентоспособность Евросоюза", — добавил депутат.

Ранее о том, что Германия предложила добавить в список санкций три-четыре гражданина РФ и организации в связи с ситуацией вокруг поставленных в Крым турбин Siemens, передало агентство Рейтер со ссылкой на дипломатические источники.

Немецкий концерн Siemens в пятницу заявил, что все четыре его турбины, предназначенные для проекта в Тамани, были незаконно поставлены в Крым, предложив аннулировать контракт и выкупить их. В связи с этим Siemens намерен разорвать лицензионные соглашения с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций и приостановить поставки по действующим контрактам с российскими компаниями, подконтрольными государству.