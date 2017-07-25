Правительство утвердило долгосрочный план развития Свободного в Приамурье

ВЛАДИВОСТОК, 25 июл – РИА Новости. Правительство РФ утвердило долгосрочный план комплексного социально-экономического развития города Свободного в Приамурье, где строится Амурский газоперерабатывающий завод, сообщает Минвостокразвития.

План разработан совместно с "Газпромом" по поручению премьера Дмитрия Медведева.

"Реализация плана комплексного развития Свободного – приоритетная задача общегосударственного значения. Это не только "точка роста" для Амурской области, но и для всего Дальнего Востока. Здесь будет реализован крупнейший по мировым меркам проект компании "Газпром" по созданию газоперерабатывающего завода, появится газохимический комплекс", – цитируются в сообщении слова министра по развитию Дальнего Востока Александра Галушки.

По данным министерства, согласно плану, в городе появятся пять новых школ на 3,6 тысячи мест, благодаря чему дети смогут учиться в одну смену. В двух новых детсадах смогут принять еще 810 малышей. Планируется, что в городе будут работать новые сердечно-сосудистый центр, роддом и женская консультация, отремонтируют городскую больницу и ДК, построят спортивный комплекс и легкоатлетический манеж. Начнется реконструкция автодороги "Благовещенск — Свободный".

Согласно плану, в микрорайоне "Северный" создадут жилой поселок на 5 тысяч жителей, будет обновлена система газификации и газоснабжения города, пройдет реконструкция сетей теплоснабжения и водопроводных сетей. Обновится общественный транспорт, медучреждения получат новые автомобили скорой помощи. Также планируется переселить граждан из аварийного жилья.

По предварительной оценке, стоимость необходимых мероприятий составляет 48,8 миллиарда рублей, из них 3,3 миллиарда рублей планируется выделить из областного бюджета, 17,5 миллиардов рублей — из внебюджетных источников, 28 миллиардов рублей — из федерального бюджета, из которых 12,5 миллиарда рублей предусмотрено на строительство нового микрорайона в рамках создания ТОР "Свободный".