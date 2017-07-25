Киев обжаловал решение суда по дивидендам "Газтранзита"

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости. Минюст Украины обжаловал решение Киевского апелляционного хозяйственного суда (КАС) Киева, запретившего списание 3,1 миллиона долларов дивидендов с компании "Газтранзит" в счет штрафа "Газпрома", сообщил глава министерства Павел Петренко.
"Министерство юстиции уже подало КАС жалобу. Мы считаем данное решение (апелляционного — ред.) суда незаконным, предвзятым", — сказал Петренко журналистам во вторник. Он добавил, что также "были переданы соответствующие материалы в правоохранительные органы по этой ситуации". По словам министра, кабмин будет продолжать выполнять решения суда, которым с "Газпрома" взыскано 6,4 миллиарда долларов. Петренко добавил, что украинская сторона планирует до осени работать механизм выполнения этого решения суда и на территории других стран, где есть имущество "Газпрома".
Однако попытки "Газпрома" добиться отмены этого решения в украинских судах не увенчались успехом, и АМКУ осенью направил иск в Хозяйственный суд Киева о принудительном взыскании с компании всей суммы штрафа, а также пени на такую же сумму за просрочку выплаты, то есть около 6,4 миллиарда долларов. Оспорить в украинских судах взыскание "Газпрому" пока также не удалось, последняя остающаяся возможность — обращение в Верховный суд Украины.
"Газпром" ранее заявлял, что прорабатывает возможность оспаривания антимонопольного штрафа Украины в международных инстанциях. При этом, как сказал замначальника департамента "Газпрома" Сергей Кузнец, компания оценивает как незначительные перспективы взыскания Киевом этой якобы имеющейся задолженности за пределами Украины.