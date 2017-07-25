Киев обжаловал решение суда по дивидендам "Газтранзита"

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости. Минюст Украины обжаловал решение Киевского апелляционного хозяйственного суда (КАС) Киева, запретившего списание 3,1 миллиона долларов дивидендов с компании "Газтранзит" в счет штрафа "Газпрома", сообщил глава министерства Павел Петренко.

Зарегистрированное в Киеве частное акционерное общество "Газтранзит" является аффилированным с "Газпромом" лицом. Российскому газовому холдингу принадлежит 40% в компании. Хозяйственный суд Киева ранее разрешил государственной исполнительной службе списать дивиденды "Газтранзита" за 2016 год в сумме около 80 миллионов гривен (около 3,1 миллиона долларов) в счет погашения штрафа "Газпрома", наложенного Антимонопольным комитетом. Но затем Киевский апелляционный хозяйственный суд отменил это разрешение.

"Министерство юстиции уже подало КАС жалобу. Мы считаем данное решение (апелляционного — ред.) суда незаконным, предвзятым", — сказал Петренко журналистам во вторник. Он добавил, что также "были переданы соответствующие материалы в правоохранительные органы по этой ситуации". По словам министра, кабмин будет продолжать выполнять решения суда, которым с "Газпрома" взыскано 6,4 миллиарда долларов. Петренко добавил, что украинская сторона планирует до осени работать механизм выполнения этого решения суда и на территории других стран, где есть имущество "Газпрома".

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в 2015 году выписал "Газпрому" штраф за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа в течение 2009-2015 годов в размере 86,86 миллиарда гривен (около 3,2 миллиарда долларов). "Газпром" тогда же высказал удивление по поводу этого решения, так как не ведет предпринимательской деятельности на территории Украины, передавая газ "Нафтогазу".

Однако попытки "Газпрома" добиться отмены этого решения в украинских судах не увенчались успехом, и АМКУ осенью направил иск в Хозяйственный суд Киева о принудительном взыскании с компании всей суммы штрафа, а также пени на такую же сумму за просрочку выплаты, то есть около 6,4 миллиарда долларов. Оспорить в украинских судах взыскание "Газпрому" пока также не удалось, последняя остающаяся возможность — обращение в Верховный суд Украины.

"Газпром" ранее заявлял, что прорабатывает возможность оспаривания антимонопольного штрафа Украины в международных инстанциях. При этом, как сказал замначальника департамента "Газпрома" Сергей Кузнец, компания оценивает как незначительные перспективы взыскания Киевом этой якобы имеющейся задолженности за пределами Украины.