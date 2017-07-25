"Биокад" и "Фармстандарт" предоставили ФАС информацию для проверки

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. "Биокад" и"Фармстандарт" предоставили Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России информацию для проведения проверки, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ведомства.

"И "Биокад", и "Фармстандарт" предоставили доступ", — сказал представитель ФАС.

Ранее ФАС сообщила, что проводит проверки фармпроизводителей "Фармстандарт" и "Биокад", считает, компаниям есть что скрывать, поскольку они препятствуют проверке. ФАС уточняла, что "Биокад" проверяется по подозрению в крупном картеле на торгах.

Пресс-служба "Биокада" заявила РИА Новости, что компания не смогла предоставить информацию ФАС России из-за технической ошибки сотрудника "Биокада", и сейчас вся необходимая информация предоставляется ведомству.

"Биокад" — биотехнологическая компания, которая объединяет научно-исследовательский центр, фармацевтическое и биотехнологическое производство. Препараты компании предназначены для лечения таких заболеваний как рак, ВИЧ, гепатит, рассеянный склероз. Представительства расположены в США, Бразилии, Китае, Индии и других странах.

"Фармстандарту" принадлежат восемь заводов по производству лекарственных средств, расположенных в Курске, Уфе, Томске, Владимире и Харькове, а также завод по производству медицинского оборудования в Тюмени. Среди препаратов, которые выпускают предприятия группы — "Арбидол", "Компливит", "Пенталгин", "Флюкостат", "Афобазол".