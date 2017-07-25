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Экономика

Микрофоны "Союз". Что роднит Coldplay, Radiohead и Sputnik

16:0225.07.2017
(обновлено: 16:22 25.07.2017)
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© SputnikМикрофон Soyuz в студии радио SputnikМикрофон Soyuz в студии радио Sputnik
© Sputnik

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. За четыре года существования российской компании "Союз майкрофонс" выпускаемые ею "золотые" микрофоны вышли на рынки всех континентов. Последние альбомы Coldplay и Radiohead записаны именно на них.

Основатели компании россиянин Павел Баздырев и американец, лидер группы Brazzaville Дэвид Браун рассказали агентству Sputnik Испания, как идет бизнес "Союза" за рубежом и что общего у этих микрофонов с советскими беспилотными космическими аппаратами.

© SputnikМикрофоны Soyuz в студии "Левитан"
© Sputnik
Микрофоны Soyuz в студии "Левитан"

Компания была основана в 2013 году в Туле, родном городе Баздырева.

"90% бизнеса микрофонов "Союз" — это поставки на экспорт. Ключевой рынок для нас — США. Там мы и открыли наш офис в 2016 году. Далее по объему продаж идут Германия, Япония, Чили, Польша, Франция, Австралия, Мексика, Китай и прочие страны", — рассказывает Баздырев.

© Фото : SOYUZ MicrophonesПроизводство микрофонов Soyuz
© Фото : SOYUZ Microphones
Производство микрофонов Soyuz

Он познакомился с Брауном в том же 2013 году, когда американец приехал в Краснодар дать концерт с Brazzaville.

Основав компанию, Баздырев задействовал связи в родной Туле, а Браун — среди знакомых музыкантов в США и Европе, которым понравился качественный звук тульских микрофонов в современном "золотом" исполнении авторства Брауна.

© SputnikМикрофон Soyuz в студии радио Sputnik
© Sputnik
Микрофон Soyuz в студии радио Sputnik

Главный бестселлер компании — ламповый микрофон SU-017, именно его используют многие звезды.

"При разработке SU-017 я думал о тех культовых образах, которые представляют Россию на Западе. Самыми мощными мне показались золотые купола православных церквей и металлическая сфера советских спутников. Именно они и вдохновили меня на дизайн SU-017. Более того, спутник символизирует советский технологический прогресс. То, что нужно, ведь я как раз хотел подчеркнуть величие России в области науки и технологий", — рассказывает Браун.

© Фото : SOYUZ MicrophonesМикрофоны Soyuz SU-011
© Фото : SOYUZ Microphones
Микрофоны Soyuz SU-011

Будучи музыкантом, он отлично знает целевую аудиторию "Союза", ее запросы и ожидания.

Помимо SU-017 компания также выпускает набирающий популярность транзисторный широкомембранный микрофон SU-019 и узкомембранный SU-013. "Благодаря своему трансформатору и особенностей капсюля он выдает феноменальный звук не только на инструментах, но и на вокале", — подчеркивает Баздырев.

© Фото : SOYUZ MicrophonesПроизводство микрофонов Soyuz
© Фото : SOYUZ Microphones
Производство микрофонов Soyuz

Еще одной отличительной особенностью продукции марки "Союз" стала умеренная цена: флагман SU-017 стоит 3,5 тысячи долларов за микрофон против 8-9 тысяч долларов за немецкие винтажные Telefunken или Neumann.

В России одним из клиентов тульской компании стало МИА "Россия сегодня", для которого "Союз" выпустил ограниченную серию микрофонов с использованием корпоративных цветов и символики.

© Фото : фото предоставлено предоставлено пресс-службой клуба "Космонавт"Дэвид Браун, лидер Brazzaville и один из основателей "Союз майкрофонс"
© Фото : фото предоставлено предоставлено пресс-службой клуба "Космонавт"
Дэвид Браун, лидер Brazzaville и один из основателей "Союз майкрофонс"

"В студиях Sputnik используются 3 модели наших микрофонов: узкомембранные ламповые SU-011, широкомембранные SU-019 и наша новая модель широкомембранного микрофона, номер которой еще не присвоен, но для Sputnik мы использовали номер SU-021. Это наша последняя разработка, которую мы планируем выпустить на рынок осенью 2017 года. Так что, можно сказать Sputnik — первая в мире радиостанция, которая использует микрофоны нашей новой модели. Они выполнены вручную и используют особым образом настроенные капсюли, за основу которых брался капсюль легендарного советского микрофона ЛОМО 19А4", — рассказал Баздырев.

На ближайшее будущее "Союз" не строит никаких амбициозных планов.

"Мы планируем расти медленно и органично, не жертвуя теми принципами, на которых основан наш бизнес", — говорит Браун.

При этом тульской компании есть куда расширяться: по состоянию на середину 2017 года в ней работали всего 13 человек. "Чем больше мы станем, тем больше людей сможем нанять, тем больше музыкантов и звукоинженеров смогут насладиться записью на наших микрофонах", — заключает лидер Brazzaville.

© SputnikМикрофоны Soyuz в студии "Левитан"
© Sputnik
Микрофоны Soyuz в студии "Левитан"
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